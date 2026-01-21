Uno sguardo truce, una parola di troppo e poi l’aggressione. È quanto avvenuto questa mattina a Vibo Marina dove un residente che si stava recando alle Poste è stato aggredito da un balordo. La dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento, ma dalle prime informazioni raccolte dai carabinieri l’aggressione sarebbe scattata per un banale diverbio, innescata dalla reazione violenta di un cittadino rumeno con cui la vittima aveva avuto un battibecco. Sul posto sono immediatamente intervenuti i militari dell’Arma che hanno bloccato l’aggressore e l’hanno condotto in caserma per gli accertamenti del caso. La vittima, invece, è stata soccorsa da un’ambulanza e trasportata al Pronto soccorso di Vibo, ma, a quanto si apprende, non dovrebbe aver subito gravi danni fisici.

In un primo momento si era diffusa la notizia di un’aggressione a scopo di rapina. Invece, dalle prime risultanze investigative pare che il diverbio sia nato per motivi assolutamente banali, forse a causa di un presunto stato di alterazione psico-fisica riscontrato nell’aggressore per abuso di sostanze.