Non più un canale per deviare le acque in caso di piena, ma bacini nei quali accumularle temporaneamente per poi farle defluire gradualmente. Cambia l’impostazione progettuale dell’intervento per la messa in sicurezza del fosso Tomarchiello, a Bivona, finanziato con un milione di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2021-2027.

Con una delibera approvata all’unanimità, la giunta guidata dal sindaco Enzo Romeo ha preso atto delle criticità tecniche ed economiche emerse durante la progettazione dello scolmatore di piena previsto in contrada San Pietro, dando mandato ai professionisti incaricati di approfondire una soluzione alternativa che prevede la realizzazione di vasche di laminazione delle piene.

Le criticità del progetto originario

A determinare il cambio di rotta sono stati gli approfondimenti condotti dai tecnici attraverso sopralluoghi, rilievi e valutazioni delle caratteristiche idrauliche e morfologiche del territorio. Già in una nota trasmessa al Comune il 17 luglio 2025, il raggruppamento di professionisti incaricato della progettazione aveva evidenziato problemi legati alle condizioni altimetriche dei luoghi, che non consentono di garantire il naturale deflusso delle acque verso lo scolmatore. A questo si aggiungono la complessità e gli elevati costi di realizzazione delle opere necessarie.

Da qui la decisione di rivedere l’intervento, cercando una soluzione maggiormente compatibile con le caratteristiche del territorio e con le risorse finanziarie disponibili, senza rinunciare agli obiettivi di mitigazione del rischio idraulico.

Scolmatore e vasche di laminazione: cosa cambia

Le due soluzioni tecniche rispondono alla stessa esigenza, quella di ridurre il pericolo di esondazioni durante gli eventi meteorologici più intensi, ma lo fanno in maniera sostanzialmente diversa.

Lo scolmatore di piena funziona come una sorta di percorso alternativo per l’acqua. Quando la quantità che scorre in un torrente supera determinati livelli, una parte viene deviata attraverso un apposito canale o una condotta, alleggerendo così il corso d’acqua principale. Per funzionare naturalmente, tuttavia, questo sistema necessita di dislivelli adeguati, che consentano all’acqua di scorrere per gravità. Una condizione che, nel caso specifico del fosso Tomarchiello, si è rivelata problematica.

Le vasche di laminazione, invece, funzionano come grandi serbatoi temporanei. Durante le precipitazioni più intense raccolgono parte delle acque di piena, trattenendole per il tempo necessario a ridurre il rischio di esondazione a valle. L’acqua viene poi rilasciata gradualmente attraverso un sistema di scarico regolato.

In sostanza, mentre lo scolmatore devia parte dell’acqua in eccesso, le vasche la trattengono temporaneamente, evitando che tutta la portata della piena si riversi contemporaneamente nei tratti più a valle del corso d’acqua.

Un piano da 22,5 milioni contro il dissesto idrogeologico

L’intervento sul fosso Tomarchiello rientra nel più ampio programma di opere per la mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico nel territorio di Vibo Valentia, inserito nell’Accordo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto il 16 febbraio 2024 tra il Governo e la Regione Calabria.

Il programma dispone complessivamente di 22,5 milioni di euro e comprende 15 interventi, 14 dei quali affidati al Comune di Vibo Valentia e uno alla Provincia.

Per l’opera sul fosso Tomarchiello, nel giugno 2025 erano stati affidati i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori e attività connesse al raggruppamento temporaneo di professionisti Bisogni, per un importo complessivo di 94.018 euro. Successivamente sono stati disposti ulteriori incarichi per i rilievi topografici, il supporto al responsabile unico del progetto e gli approfondimenti geologici e geotecnici.

Restano da individuare le aree dove realizzare i bacini

La delibera non approva ancora un progetto delle vasche di laminazione, ma definisce il nuovo indirizzo al quale dovranno attenersi i progettisti. Spetterà a questi ultimi individuare le aree più idonee, dimensionare le opere e verificarne la fattibilità tecnica ed economica, tenendo conto anche dei vincoli esistenti e delle autorizzazioni necessarie.