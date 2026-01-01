Sul posto vigili del fuoco, municipale e personale della Capitaneria. Nell’area sono presenti diversi immobili fatiscenti, nonché capannoni industriali dismessi da diversi decenni

Una parte della copertura di un edificio ubicato in via Gorizia, a poche decine di metri dalla sede della Capitaneria di Porto, è improvvisamente crollato nei giorni scorsi a causa di un cedimento strutturale. Si tratta di un edificio di vecchia costruzione, disabitato e dichiarato inagibile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata, unitamente alla Polizia Locale e al personale della Capitaneria.

L’episodio non ha fortunatamente fatto registrare danni a persone, nonostante si tratti di una via molto frequentata in quanto viene percorsa per immettersi su via Vespucci e per accedere agli uffici della Guardia Costiera.

L’immobile interessato dal crollo non è l’unico che insiste sull’area portuale di Vibo Marina dove, oltre a strutture fatiscenti, sono presenti persino capannoni industriali dismessi da diversi decenni. Quanto accaduto rappresenta un campanello d’allarme, per gli organi competenti, per porre in essere un più alto livello di attenzione nei riguardi delle aree demaniali presenti nell’infrastruttura portuale.