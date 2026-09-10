Chiusa per inagibilità nel 2018 e poi colpita da saccheggi e atti vandalici, la primaria di via Umbria finalmente viene restituita alla comunità. Alla cerimonia il sindaco Romeo, l’assessore Soriano e la dirigente Furlano

Lo storico edificio scolastico che ospita la scuola primaria “Presterà” di Vibo Marina era stato chiuso per inagibilità nel 2018. Da allora la struttura era diventata facile bersaglio di saccheggi e atti vandalici, mentre i circa 90 alunni delle sei classi del plesso di via Umbria erano stati trasferiti in diverse sedi, una situazione che aveva suscitato non poche contrarietà tra le famiglie.

Ora, dopo otto anni, gli alunni potranno finalmente fare ritorno nella loro scuola. La “Presterà” è una delle più antiche scuole elementari vibonesi e conserva una storia importante. Venne fatta costruire negli anni Trenta del secolo scorso da Umberto Zanotti Bianco, scrittore, archeologo e filantropo piemontese, primo presidente della Croce Rossa Italiana, che dedicò la sua vita alla promozione dell’istruzione nel Meridione avviando un programma per la costruzione di scuole destinate ai figli di operai e pescatori.

Da allora l’antico edificio scolastico ha resistito ai terremoti e al tragico bombardamento del 1943, accogliendo sui suoi banchi intere generazioni di alunni e insegnanti.

Gli interventi e l’inaugurazione

Dopo gli interventi di adeguamento strutturale e antisismico e i lavori riguardanti sicurezza, igiene, agibilità e realizzazione degli impianti, la “scuola elementare di Porto Santa Venere”, come venne battezzata all’epoca, potrà nuovamente far suonare la campanella.

Venerdì 11 settembre avrà luogo la cerimonia d’inaugurazione alla presenza del sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, dell’assessore comunale all’Istruzione Stefano Soriano e della dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Vespucci-Murmura”, Tiziana Furlano.

Sempre nella mattinata dell’11 settembre, nella scuola Presterà, sarà inaugurato anche il bassorilievo “Simbolo di Pace”, dedicato alle vittime civili della guerra e donato dal Rotary Club Hipponion di Vibo Valentia. L’opera è stata realizzata dal maestro Antonio La Gamba.