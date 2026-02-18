I due corsi d’acqua che attraversano una zona densamente popolata prima di arrivare al mare hanno sfiorato l’esondazione. La situazione è costantemente monitorata con un occhio alle previsioni del tempo per i prossimi giorni

A Vibo Marina si sta seguendo con molta preoccupazione e grande apprensione l’evolversi delle condizioni meteorologiche. I fossi e i canali che attraversano il centro abitato sono, infatti, in piena a causa dello sbocco in mare reso difficoltoso dalla forte mareggiata in corso.

A tenere i residenti con il fiato sospeso sono, soprattutto, i fossi Antonucci e Labadessa, da sempre osservati speciali essendo corsi d’acqua che attraversano una zona densamente popolata prima di arrivare al mare. L’innalzamento del livello dell’acqua, dovuto alle piogge intense di questi giorni, potrebbe portare alla tracimazione e conseguente esondazione o anche alla rottura degli argini. La situazione viene costantemente monitorata con un occhio alle previsioni del tempo per i prossimi giorni, che destano preoccupazione in quanto segnalano, dopo una breve tregua per la giornata di mercoledì, un peggioramento delle condizioni meteo con possibili rovesci, anche di forte intensità, nel corso della restante parte della settimana.