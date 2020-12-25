A innescare le fiamme è stata una candela posta vicino la rappresentazione della Natività. Il tempestivo intervento dei pompieri ha circoscritto i danni a una sola stanza

I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi 25 dicembre a Vibo Marina in via Pizzo per l’incendio all’interno di una abitazione.

La chiamata è giunta alla sala operativa del Comando Provinciale alle ore 13,50 ed immediatamente è stata inviata sul posto la squadra operativa del distaccamento portuale di Vibo Marina ed una autobotte dalla sede centrale.

L’incendio, originatosi verosimilmente a causa di un lumino posto in prossimità di un presepe, è stato prontamente estinto dai Vigili del Fuoco che hanno limitato l’azione distruttiva del fuoco alla sola stanza da dove si è generato l’incendio.

«I Vigili del Fuoco – si legge in una nota – colgono l’occasione per raccomandare di prestare attenzione e non lasciare accese candele e lumini in prossimità di presepi, alberi di Natale o materiali combustibili in genere. Si raccomanda inoltre di spegnere sempre gli addobbi luminosi di notte o quando non si è in casa».