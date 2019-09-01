Il giovane si trovava da tempo a Firenze e negli ultimi tempi aveva dato segni di ripresa, sino alla triste notizia giunta in queste ore

E’ venuto a mancare a Firenze per un male incurabile Domenico Franzone, 33 anni, di Vibo Marina, ragazzo molto noto a Vibo e dintorni e da tutti benvoluto. Una notizia inaspettata per l’intera comunità di Vibo Marina e che ha colto di sorpresa amici, familiari e conoscenti i quali speravano tutti fortemente in una ripresa. Domenico lascia un vuoto incolmabile in quanti l’hanno conosciuto – e sono davvero in tanti – ed apprezzato. Molti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alle famiglie Franzone e Trimboli, tutti affranti da un dolore incolmabile.

Fra questi anche quello dell’editore Domenico Maduli per il quale “In una stagione oramai contornata sempre più di parole al vento, che hanno preso il sopravvento a fatti e veri valori, è pesante dover apprendere queste notizie. Domenico, un altro bel ragazzo figlio di gente laboriosa di questo paese da sempre. Alla cara mamma signora Melina, alla sorella Caterina, gli zii ed i cugini giungano le mie più sentite condoglianze”. Al dolore della famiglia si unisce anche tutta la redazione de Il Vibonese che formula le più sentite condoglianze.