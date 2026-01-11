Il medico arriva in elicottero perché l’ambulanza di Vibo non ha un dottore a bordo. È successo nel primo pomeriggio di oggi a Vibo Marina, dove una donna ha accusato un grave malore mentre si trovava in casa.

Allertato il 118, l’ambulanza è giunta sul posto ma, come accade sempre più spesso, senza medico a bordo, a causa di una carenza di personale che sta raggiungendo livelli parossistici. Contemporaneamente, infatti, è stato allertato anche l’elisoccorso, giunto a Vibo Marina da Lamezia Terme.

Una volta sul posto, il medico del mezzo aereo ha ritenuto necessaria l’assistenza ospedaliera ed è quindi salito a bordo dell’ambulanza insieme alla paziente per raggiungere l’ospedale Jazzolino. Nel frattempo, l’elicottero ha atteso per circa un’ora il rientro del medico: il tempo necessario per arrivare a Vibo, passare le consegne ai colleghi dell’ospedale cittadino ed essere riaccompagnato sulla costa. Successivamente, il velivolo è ripartito alla volta di Lamezia.

Un intervento che ha garantito tempestiva assistenza sanitaria alla donna, ma che mette in evidenza il paradosso di un sistema sanitario costretto a sostenere costi decisamente più elevati – l’intervento dell’elisoccorso è infatti molto oneroso per le casse pubbliche – a causa della carenza di medici. Il problema delle ambulanze non medicalizzate nella provincia di Vibo è ormai endemico, come più volte denunciato da comitati e associazioni a difesa del sistema sanitario locale.