Piazza Salvemini è pronta a cambiare volto. Dopo mesi di lavori e di polemiche, il cantiere all’ingresso della città, nei pressi dell’ospedale, è ormai alle battute finali e, salvo imprevisti, il nuovo spazio sarà inaugurato entro la fine di luglio. A confermarlo è l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia, Salvatore Monteleone.

«I lavori sono quasi terminati, mancano soltanto alcune rifiniture», spiega l'assessore. In questi giorni si stanno completando gli ultimi dettagli, soprattutto nelle aree verdi. È già stato realizzato l'impianto di irrigazione e sono stati piantati i nuovi alberi che, nelle intenzioni dell'amministrazione, dovranno trasformare la piazza in uno spazio più accogliente e vivibile.

Tra le novità c'è anche un'installazione collocata sul muretto di fronte all'ospedale. Per il momento resta coperta, anche se si intravede già la scritta "Hipponion", l'antico nome della città. Il monumento sarà svelato soltanto il giorno dell'inaugurazione.

La riqualificazione di piazza Salvemini è stata seguita con attenzione dalla cittadinanza ed è stata accompagnata da un acceso dibattito, soprattutto dopo l'abbattimento dei pini presenti nell'area, una scelta contestata anche da alcune associazioni ambientaliste. Monteleone ribadisce però che quella decisione fu presa dopo specifiche verifiche tecniche. «Abbiamo incaricato più agronomi di valutare lo stato di salute degli alberi e siamo stati costretti ad abbatterli. La sicurezza di chi frequenterà la piazza era la priorità».

L'assessore ricorda anche l'impegno assunto dall'amministrazione durante quella fase. «Avevamo promesso di piantare almeno 40 nuovi alberi e lo abbiamo fatto». Le nuove essenze, di diverse specie, sono già state messe a dimora e saranno mantenute grazie all'impianto di irrigazione installato insieme alla sistemazione del verde.

Una volta completata, piazza Salvemini offrirà parcheggi, percorsi pedonali, panchine, aree di sosta e nuovi spazi verdi pensati per la socialità. L'obiettivo è restituire ai cittadini un luogo di incontro e di passeggio, completamente riqualificato.

L'intervento rientra in un appalto più ampio che ha previsto la realizzazione della Piazza della Biodiversità in località Feudotto e i lavori di riqualificazione dell'area tra via Cancello Rosso e via Cavour. «Molti cantieri sono già stati chiusi – conclude Monteleone –. Spesso completare un'opera è più complesso che avviarla».