Il nuovo provvedimento porta il totale a oltre 5,5 milioni di euro cancellati nelle ultime settimane
Per l’ex consigliere provinciale Domenico Fraone, residente a Filadelfia, arriva il quarto annullamento di una cartella esattoriale milionaria nel giro di poche settimane. Dopo i precedenti provvedimenti che hanno cancellato richieste del Fisco da 1,6 milioni, 1,4 milioni e 1,5 milioni di euro, arriva un nuovo stop per una cartella da 1.133.523,64 euro, portando il totale delle somme annullate a oltre 5,5 milioni di euro.
A stabilirlo – si legge in una nota dello stesso Fraone – è l’ordinanza n. 415 della Corte di Giustizia Tributaria di Vibo Valentia, depositata il 22 dicembre 2025, che prende atto dell’annullamento della cartella di pagamento emessa nei confronti dell’ex consigliere provinciale e dichiara cessata la materia del contendere per la parte principale dell’importo.
La decisione della Corte
La cartella di pagamento, relativa all’Irpef 2020, era stata annullata direttamente dall’Agenzia delle Entrate in autotutela il 29 luglio 2025, ma solo dopo la presentazione del ricorso e a distanza di 14 mesi dalla richiesta di annullamento presentata dal contribuente.
La Corte ha quindi preso atto dello sgravio di oltre 1,1 milioni di euro, sospendendo il giudizio per la parte residua della cartella, pari a 406.600,63 euro, già oggetto di precedenti sospensioni e annullamenti in altri procedimenti collegati.