Il magistrato di sorveglianza di Catanzaro dichiara cessata la pericolosità sociale dell’ex sodale di Andrea Mantella

Il magistrato di Sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato cessata la pericolosità sociale di Salvatore Morelli, 35 anni, di Vibo Valentia, e per l’effetto ha revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata che era stata inflitta per un anno. Nonostante quello che lo stesso giudice definisce come “importante passato criminale”, per il Tribunale di Sorveglianza “Morelli non delinque da anni” ed avrebbe rispettato le prescrizione impostegli con la misura di sicurezza. Da qui l’accoglimento della richiesta avanzata dall’avvocato Giuseppe Di Renzo di revoca della libertà vigilata. Salvatore Morelli è stato condannato in via definitiva alla pena di 4 anni e 6 mesi per associazione mafiosa. La pena gli era stata inflitta dalla Corte d’Appello di Catanzaro il 17 gennaio 2013 nell’ambito dell’operazione della Dda di Catanzaro denominata “The Goodfellas” (“I Bravi Ragazzi”) condotta dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia all’epoca retta da Maurizio Lento ed Emanuele Rodonò, e poi divenuta irrevocabile. Salvatore Morelli, detto “l’Americano”, è stato ritenuto il collettore dei proventi delle attività illecite del gruppo facente capo ad Andrea Mantella (inserito nel più ampio clan Lo Bianco) prima della decisione di quest’ultimo di collaborare con la giustizia. Sul suo conto, dai verbali non più coperti da segreto investigativo, hanno reso dichiarazioni i collaboratori di giustizia, Andrea Mantella e Raffaele Moscato, ma ad oltre tre anni da tali dichiarazioni, sinora nessuna contestazione è stata mossa a Salvatore Morelli che si vede ora revocare anche la libertà vigilata.