Due lutti diversi, per età e circostanze, ma entrambi capaci di toccare profondamente la comunità vibonese. Il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo esprime, a nome dell’amministrazione comunale, il cordoglio della città per la morte del professor Antonio “Totò” Reggio e del giovanissimo Giuseppe Bianchi, il 14enne di Mileto scomparso proprio nel giorno del suo compleanno.

«La nostra comunità è scossa da due perdite che, pur diverse tra loro, hanno toccato profondamente Vibo Valentia – afferma Romeo –. Due vite spezzate, entrambe legate alla nostra città in modi differenti, ma ugualmente capaci di suscitare dolore e vicinanza».

Antonio Reggio, storico professore di storia e filosofia del liceo classico Morelli, è morto dopo quasi tre settimane di ricovero a Catanzaro. L’87enne era stato trovato nella notte del 19 agosto gravemente ferito nella propria abitazione di Vibo Valentia. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la badante che lo assisteva gli avrebbe praticato una profonda lacerazione all’addome con un coltello da cucina dopo avergli somministrato sostanze dall’effetto sedativo. La donna era stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio aggravato.

Nei giorni successivi Reggio aveva mostrato alcuni segnali di ripresa, prima di una nuova crisi e del definitivo peggioramento delle condizioni.

«La scomparsa del professore Antonio “Totò” Reggio, per anni docente del liceo classico – sottolinea il sindaco – richiama alla memoria un pezzo importante della storia educativa di Vibo. Molti cittadini lo ricordano come un insegnante appassionato, capace di lasciare un segno in tante generazioni. La sua tragica fine ci addolora e ci unisce nel cordoglio verso la sua famiglia».

Il legame della famiglia Bianchi con Vibo

Un dolore completamente diverso, ma altrettanto profondo, è quello per la morte di Giuseppe Bianchi, il ragazzo di Mileto che il 9 settembre avrebbe dovuto festeggiare il suo quattordicesimo compleanno.

Giuseppe si era sentito male durante un soggiorno in Grecia, dove aveva raggiunto insieme alla madre e al fratello il padre, carabiniere in missione. Dopo un primo intervento d’urgenza e il successivo trasferimento al Bambino Gesù di Roma, il ragazzo era stato sottoposto a sei operazioni. Una lunga battaglia conclusasi proprio nel giorno dei suoi 14 anni.

La famiglia Bianchi ha un forte legame anche con Vibo Valentia. La madre del ragazzo, Tina Galante, è direttrice del coro Magnificat del Duomo ed è da tempo parte attiva della vita culturale e spirituale cittadina.

«Altrettanto straziante è la perdita del giovane Giuseppe - afferma Romeo -. Una tragedia che colpisce nel profondo, perché riguarda un ragazzo nel fiore degli anni». Il sindaco esprime quindi la vicinanza della città alla madre Tina, al padre Salvatore, al fratello Pietro e a tutti i loro familiari.

«A nome dell’amministrazione comunale – conclude Romeo – esprimo alle famiglie Reggio e Bianchi un sentimento di profonda partecipazione e vicinanza».