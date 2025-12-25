La carambola tra i mezzi coinvolti è avvenuta lungo il rettilineo della provinciale che attraversa l’altopiano del Poro. Sul posto tre ambulanze e i vigili del fuoco

Spaventosa carambola sulla Sp 17 che da Vibo conduce a Tropea: 9 persone coinvolte, tra cui 4 minori, ma nessun ferito grave.

Poteva avere un esito decisamente più drammatico il grave incidente che si è verificato questo pomeriggio, giorno di Natale. Sul posto sono dovute intervenire ben 3 ambulanze per soccorrere i passeggeri delle 3 auto coinvolte nello scontro lungo il rettilineo che purtroppo spesso invita a spingere sull’acceleratore.

Secondo le prime informazioni diffuse dagli operatori del 118, i numerosi feriti avrebbero subito fratture e traumi cranici, con lacerazioni da saturare, ma nessuna delle persone coinvolte sarebbe in gravi condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco.