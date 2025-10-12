La comunità di Vibo Valentia è in lutto per la scomparsa di Giovanna Trentini, volontaria instancabile e cuore pulsante di numerose associazioni locali. «Dopo una lunga malattia – è scritto in una nota stampa a firma dell'Associazione Argo, Oipa Vibo Valentia, Associazione Amore Randagio e Lav Vibo Valentia - ci lascia una donna che per anni ha saputo mettere il proprio tempo, le proprie energie e il proprio entusiasmo al servizio degli altri. Sempre presente, Giovanna ha condiviso sorrisi, fatiche e momenti indimenticabili con chiunque avesse bisogno di aiuto. La sua presenza, discreta ma fondamentale, ha segnato la vita delle associazioni Argo, Oipa Vibo Valentia, Associazione Amore Randagio e Lav Vibo Valentia, che oggi vogliono ricordarla con gratitudine e affetto. Oggi il dolore è grande, ma ci consola sapere che la tua sofferenza è terminata – scrivono le associazioni – Grazie per tutto ciò che sei stata e per ciò che ci hai donato. Siamo vicini al tuo amato Nazzareno in questo momento di grande dolore. Ciao Jo, buon viaggio. Il tuo ricordo resterà per sempre nei cuori di chi ti ha conosciuta e amata».