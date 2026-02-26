Crollati tetto e parete dopo le piogge. Il sindaco impone la messa in sicurezza entro dieci giorni, altrimenti il Comune interverrà in danno

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha firmato un’ordinanza di messa in sicurezza di un rudere sito in Scesa del Gesù, nel centro storico. «A seguito di un intervento congiunto tra Comune e Vigili del fuoco, è stata accertata l’estrema pericolosità dell’immobile», si legge nella nota dell’amministrazione.

Le recenti piogge avrebbero causato «il crollo del tetto e di una parete laterale, rendendo pericolante la parete prospiciente la pubblica via». Per motivi di sicurezza, il Comune comunica dunque la chiusura della strada al transito.

Allo stesso proprietario del rudere è stato intimato di intervenire entro dieci giorni. In caso contrario, l’ente procederà «in danno».

Nel frattempo, l’assessorato alla Manutenzione fa sapere che «è stato concluso l’intervento di consolidamento del manto stradale su via Enrico Gagliardi, che verrà a brevissimo riaperta al transito veicolare».

Insomma, non c’è pace per questi pochi metri di strada nel cuore del centro storico, rimasta a lungo chiusa a causa del rifacimento della pavimentazione in basole che però spesso saltano causando nuovi disagi.