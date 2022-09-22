Sul luogo dell’incidente i sanitari del servizio di emergenza del 118 e i carabinieri

Scontro questa mattina tra un’auto e una moto lungo la strada posta alle spalle del nuovo Tribunale di Vibo Valentia. Ad avere la peggio è stato il ragazzo in sella alla due ruote, O.B.T., del ’97, originario di Soriano ma residente a San Costantino Calabro. Intervenuti sul luogo dell’incidente, i sanitari del servizio di emergenza 118, coordinati dalla centrale operativa, viste le condizioni critiche del giovane hanno deciso di attivare immediatamente l’elisoccorso da Lamezia Terme per consentire il rapido trasferimento del ferito all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso ed accertare eventuali responsabilità.