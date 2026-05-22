L'uomo, fermato durante i controlli sull'immigrazione, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Forlì. Trasferito nella casa circondariale per scontare un anno di reclusione
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Un cittadino straniero è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel territorio della provincia di Vibo Valentia in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Forlì – ufficio esecuzioni penali.
L’uomo, secondo quanto riferito dalla Questura, era destinatario di un ordine di carcerazione legato a una condanna definitiva a un anno di reclusione per il reato di false dichiarazioni.
L’arresto è avvenuto nell’ambito dei controlli predisposti dal locale ufficio Immigrazione per il contrasto all’immigrazione clandestina. Durante le verifiche sul territorio, gli agenti hanno fermato e identificato il cittadino straniero, accertando che «oltre ad essere irregolare sul territorio nazionale» risultava anche destinatario di «un provvedimento restrittivo emesso a seguito della sua condanna definitiva».
Dopo il controllo, l’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura per gli adempimenti di rito. Successivamente, come disposto dall’autorità giudiziaria competente, è stato trasferito nella casa circondariale di Vibo Valentia, dove dovrà espiare la pena.
L’operazione rientra nelle attività di controllo e monitoraggio portate avanti dalla Polizia di Stato sul territorio provinciale, con particolare attenzione alle verifiche sulla regolarità della permanenza dei cittadini stranieri in Italia e all’esecuzione di provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.