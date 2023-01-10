Sul luogo una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia e agenti della polizia municipale

Una tragedia semplicemente sfiorata. Basta osservare le fotografie che fanno da corredo al nostro articolo per rendersi conto di quanto è accaduto nella tarda mattinata di oggi su una delle vie più trafficate di Vibo Valentia. Un grosso ramo, di uno dei possenti pini marittimi posti su via Dante Alighieri si è, infatti, improvvisamente spezzato andando a colpire violentemente un’auto in sosta. L’impatto ha inevitabilmente provocato seri danni alla parte posteriore dell’automobile. E per fortuna che al suo interno non vi era nessuno. «Abbiamo comunicato più volte a mezzo pec la pericolosità degli alberi in via Dante Alighieri – fanno sapere i cittadini residenti nella via in questione – . Ci siamo rivolti sia all’assessore comunale Russo, che abbiamo contattato più volte e conosce bene la situazione, sia all’ufficio tecnico del Comune. Alcuni alberi, se non adeguatamente potati, oltre ad essere pericolosi per l’incolumità delle persone stanno recando gravi danni anche ai vicini palazzi. Forse dobbiamo aspettare che succeda qualcosa di grave per prendere provvedimenti», questa l’amara conclusione dei cittadini. Sul posto – subito allertati – si è portata una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia oltre agli agenti della polizia municipale.