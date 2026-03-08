Una profonda buca sull’asfalto è stata segnalata in Via Cesare Pavese, nei pressi della sede della Provincia di Vibo Valentia. La voragine, delimitata con una rete arancione da cantiere, occupa gran parte della carreggiata e secondo i residenti rappresenta un rischio per la circolazione.

A segnalare la situazione è Pasquale, abitante della zona, che racconta un episodio avvenuto nei giorni scorsi. «Un’auto ci stava investendo. Ero in macchina con mia figlia e per poco non abbiamo avuto un incidente», riferisce.

Secondo il residente, le auto che percorrono la strada a velocità sostenuta sono costrette a sterzare per evitare la buca e le transenne, finendo per invadere la corsia opposta. «Ho rischiato un frontale e non è la prima volta che succede», aggiunge.

La zona è residenziale e lungo la strada sono presenti anche dossi rallentatori. Per i residenti, però, le misure non sarebbero sufficienti a garantire la sicurezza.

Da qui l’appello all’amministrazione comunale affinché venga effettuato un intervento di ripristino dell’asfalto e vengano adottate misure per ridurre i rischi per chi vive e transita lungo la strada.