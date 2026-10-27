La giunta Romeo approva il documento di fattibilità per rispondere alla carenza di posti nei cimiteri comunali. L'intervento sarà finanziato con i proventi delle concessioni, previsti anche lavori straordinari per migliorare accessibilità e decoro

Un intervento da 1 milione e 90mila euro per ampliare il cimitero di Vena Superiore, realizzare nuovi loculi e ossari e affrontare la carenza di spazi destinati alle sepolture. La giunta comunale di Vibo Valentia, guidata dal sindaco Enzo Romeo, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della struttura cimiteriale.

Il provvedimento rappresenta un primo passaggio verso la realizzazione di un'opera che, secondo l'amministrazione comunale, dovrebbe contribuire a risolvere la progressiva saturazione dei posti disponibili, un problema che riguarda da anni non soltanto Vena Superiore, ma anche gli altri cimiteri del territorio comunale.

Nuovi loculi, ossari e 73 lotti per le cappelle private

Il progetto, elaborato dai tecnici comunali, prevede la costruzione di nuovi loculi e ossari, oltre alla disponibilità di 73 lotti edificabili destinati alla realizzazione di edicole gentilizie private.

Accanto all'ampliamento, sono previsti interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare le condizioni della struttura, garantirne il decoro e favorire l'accessibilità. In particolare, il piano contempla opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento della fruibilità degli spazi.

Un aspetto riguarda la copertura finanziaria. Secondo quanto comunicato dal Comune, l'investimento di 1.090.000 euro sarà interamente autofinanziato, attraverso i proventi delle concessioni dei 73 lotti edificabili e dei nuovi loculi e ossari. L'operazione, pertanto, non dovrebbe gravare sul bilancio ordinario dell'ente.

Romeo: «Una risposta seria alle famiglie vibonesi»

Soddisfazione viene espressa dal sindaco Enzo Romeo, che sottolinea l'importanza del provvedimento per affrontare una delle criticità dei servizi cimiteriali cittadini.

«Questo provvedimento rappresenta un momento di svolta per la nostra comunità. Il problema della carenza dei loculi nei cimiteri del territorio comunale era una ferita aperta e una priorità assoluta che questa amministrazione ha affrontato con determinazione. Grazie a un'attenta programmazione e a un progetto solido, diamo finalmente una risposta seria alle famiglie vibonesi».

Sulle caratteristiche dell'intervento si sofferma l'assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone: «Siamo di fronte a un intervento di altissimo valore strategico e sociale. Non ci limiteremo a un semplice ampliamento dei numeri, ma interverremo con opere di manutenzione straordinaria mirate a riqualificare l'intera struttura, abbattendo ogni barriera architettonica e restituendo al cimitero di Vena Superiore il decoro e la dignità che merita».

L'assessore rivolge inoltre un ringraziamento ai tecnici comunali «per il lavoro svolto con celerità ed efficacia».

Assegnazioni e tariffe saranno definite successivamente

L'approvazione del progetto di fattibilità costituisce il primo passo dell'iter amministrativo. Restano ancora da definire le modalità di assegnazione dei nuovi spazi, le relative tariffe e le procedure che i cittadini interessati dovranno seguire.

L'amministrazione comunale precisa che questi aspetti saranno disciplinati in una fase successiva. Nella nota non vengono invece indicati i tempi previsti per l'avvio dei lavori, né il numero complessivo dei nuovi loculi e ossari che saranno realizzati.