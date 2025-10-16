I tre ragazzi, già coinvolti in episodi di violenza nella movida locale, sono stati riconosciuti dagli agenti durante un servizio di controllo del territorio. Rischiano ora fino a tre anni di reclusione e una multa fino a 24mila euro

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà all'Autorità giudiziaria tre giovani ritenuti di ave violato la misura di prevenzione cui erano sottoposti.

In particolare, nell'ambito dei servizi di vigilanza predisposti in occasione di una festa tradizionale nel Comune di Serra San Bruno, i poliziotti del Commissariato hanno notato all’interno di un bar due ragazzi destinatari del divieto di accesso e stazionamento nei locali pubblici (Dacur) emesso a loro carico dal Questore della Provincia di Vibo Valentia. I successivi accertamenti hanno permesso agli uomini del Commissariato di documentare la commissione del reato e di riconoscere, oltre ai primi due, anche una terza persona resosi responsabile della medesima violazione.

Si tratta di tre ragazzi che, nei mesi scorsi, nei pressi di un locale della movida Serrese, si erano resi autori di condotte violente, due dei quali avevano già violato la misura in passato.

Si precisa che tale divieto, noto anche come “Daspo Willy”, costituisce un provvedimento restrittivo disposto nei confronti di soggetti coinvolti in risse o aggressioni occorse nei pressi o all'interno di locali pubblici e che viene adottata in ragione della ritenuta pericolosità sociale. La pena per il reato contestato prevede la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da 10.000 fino a 24.000 euro.