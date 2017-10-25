Era accusato di essersi spostato a Vibo in violazione dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza

Non luogo a procedere. Si è conclusa così l’udienza preliminare che vedeva imputato dinanzi al gup del Tribunale di Vibo Valentia, Lorenzo Barracco, il 58enne Giuseppe Accorinti, presunto boss di Zungri, accusato dell’ennesima violazione della misura di prevenzione che gli imponeva l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Nel 2014 era stato però sorpreso dai carabinieri nel comune di Vibo Valentia e per questo arrestato.

Secondo l’assunto difensivo sostenuto dall’avvocato Francesco Stilo, Accorinti in occasione del suo spostamento avrebbe però avvertito i militari dell’Arma dei suoi spostamenti. Il gup ha ritenuto quindi, sulla base di una produzione documentale, di dover emettere sentenza di non luogo a procedere

Tentato omicidio: il presunto boss del Poro va ai domiciliari

Droga: assolto in appello il presunto boss di Zungri

Accorinti e Timpano arrestati sul Poro: ecco la ricostruzione del gip