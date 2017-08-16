E’ stato sorpreso in casa dai carabinieri in compagnia di un soggetto pregiudicato. Posto ai “domiciliari”

Violazione della sorveglianza speciale. Con questa accusa i carabinieri hanno tratto in arresto Giovanni Mancuso, 76 anni, di Limbadi, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, trovato in casa dai carabinieri – in contrada Piraino di Monte Poro – in compagnia di un pregiudicato. Espletate le formalità di rito, Giovanni Mancuso, difeso dagli avvocati Francesco Stilo e Giuseppe Di Renzo, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni della magistratura di Vibo Valentia.

Sempre per violazione della sorveglianza speciale, Giovanni Mancuso – che si trova sulla sedia a rotelle – era stato arresto pure il 23 febbraio scorso. Ma tale arresto era stato poi annullato il 14 marzo dal Tribunale del Riesame di Catanzaro. Riarrestato il 4 aprile, era stato poi assolto il 28 aprile.

Giovanni Mancuso (in foto) è stato condannato di recente dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia a 9 anni di reclusione per il reato di usura al termine del processo nato dall’operazione denominata “Black money”. Altri 6 anni di reclusione per associazione mafiosa li ha invece rimediati in primo grado a Vibo nel processo nato dall’operazione denominata “Genesi” che si trova in fase di appello.

