<p>Il giudice del Tribunale monocratico di Vibo Valentia, Martina Annibaldi, ha<strong> assolto Angelo Andracchi,</strong> 44 anni, <strong>di Vibo Valentia,</strong> già noto alle forze dell’ordine, dal reato di violazione della misura cautelare. Il magistrato ha accolto le doglianze espresse in fase di dibattimento e discussione dall’avvocato Pamela Tassone secondo le quali il proprio assistito – che era stato <strong>arrestato dai carabinieri a Pizzo,</strong> quindi non osservando il <strong>regime dell’obbligo di dimora</strong> – non si è visto contestare nell’immediatezza dal militare dell’Arma (che lo aveva notato in un parcheggio nei pressi di un supermercato<strong> nel 2012)</strong>, la violazione della misura. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28801"></div>\n\nL’avvocato Tassone, a sostegno della propria tesi, ha fatto riferimento ad una serie di <strong>pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione</strong> che riguardano anche la pericolosità del soggetto interessato dal provvedimento. Al termine della sua requisitoria, il pubblico ministero aveva chiesto per l’imputato<em> (in foto)</em> una condanna a un anno e quattro mesi con la recidiva, ma il giudice ha optato per la caduta delle accuse “per non aver commesso il fatto”.</p>\n\n \n\n<p> </p>