Giornata significativa quella vissuta ieri dalla comunità di Capistrano che ha registrato in Municipio la presenza del prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, in visita ufficiale su invito della commissione straordinaria che da quasi due anni guida l’ente locale i cui organi elettivi sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose. La triade commissariale, composta dalla presidente Maria Rosa Luzza, dalla dott.ssa Emma Caprino e dalla dott.ssa Carla Fragomeni, ha accolto il prefetto e le autorità presenti. È stata la presidente Luzza, in particolare, a prendere la parola, facendosi portavoce delle colleghe, per esprimere la gratitudine della Commissione straordinaria verso l’attenzione costantemente riservata dalla Prefettura di Vibo e per illustrare, con un intervento ampio e sentito, i risultati raggiunti nel corso di due anni di commissariamento.

La presidente ha quindi evidenziato un percorso impegnativo ma fruttuoso, che ha consentito di restituire al Comune “solidità amministrativa e credibilità istituzionale”. Ha ricordato l’avvio di un piano di risanamento finanziario che ha permesso di riportare in equilibrio le casse comunali, grazie all’incremento dell’attività di accertamento e riscossione dei tributi e al recupero di morosità pregresse. Particolare rilievo è stato dato alla ricostruzione della macchina amministrativa, con nuove assunzioni e concorsi, l’avvio della contrattazione decentrata dopo anni di stallo e la riorganizzazione degli uffici in un’ottica di efficienza e trasparenza. Ampio risalto è stato dato ai lavori pubblici e agli interventi infrastrutturali: l’apertura dei cantieri Pnrr per l’asilo nido, il centro polifunzionale per la famiglia e la nuova mensa scolastica; la manutenzione straordinaria del Palazzo comunale e la messa in sicurezza della viabilità; il rifacimento e la regimentazione delle strade comunali, l’ampliamento della pubblica illuminazione e l’efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici; la numerazione civica di tutto il territorio e la riqualificazione delle piazze e delle fontane storiche, restituendo decoro e identità al centro urbano; gli interventi per la messa in sicurezza e l’ammodernamento dell’impianto di depurazione; le opere di mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree più esposte del territorio.

Sono stati inoltre avviati progetti per il rilancio del borgo e del turismo sostenibile, con la previsione di itinerari naturalistici, strutture per il maneggio e l’ippoterapia, percorsi di tiro con l’arco e aree attrezzate per l’accoglienza dei visitatori, al fine di promuovere un modello di sviluppo rispettoso dell’ambiente e capace di generare nuova vitalità economica. La presidente Luzza ha evidenziato, tra l’altro, la particolare attenzione riservata dalla Commissione straordinaria alla funzione educativa e quindi al settore scolastico, considerato investimento prioritario per il futuro della comunità: dall’attivazione di servizi di assistenza educativa per studenti fragili all’erogazione di contributi per i libri di testo delle scuole medie per le famiglie con minori possibilità economiche (oltre a quelli già dovuti per la scuola primaria), fino agli interventi urgenti per garantire la sicurezza delle strutture scolastiche e al finanziamento di attività di aggregazione e centri estivi.



Il prefetto Anna Aurora Colosimo, dal canto suo, prendendo la parola, ha espresso un sincero apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione straordinaria, definendolo “esemplare per capacità amministrativa, rigore istituzionale e spirito di servizio”. Ha evidenziato come i risultati conseguiti rappresentino “un patrimonio che la comunità deve saper custodire e valorizzare, per dare continuità al percorso intrapreso”. Ha sottolineato il valore del clima di collaborazione e sinergia instaurato tra la Commissione straordinaria e gli uffici comunali, indicandolo come “modello di amministrazione trasparente e responsabile”. Il prefetto ha inoltre rivolto un messaggio di incoraggiamento alla cittadinanza, invitandola a proseguire sulla strada della legalità e della partecipazione attiva, affinché il Comune possa continuare a crescere e a diventare sempre più attrattivo per i giovani e per chi sceglierà di investire nel territorio. La giornata si è conclusa in un clima di coesione e fiducia. La presidente Luzza, insieme alle commissarie Caprino e Fragomeni, ha infine ribadito l’impegno della Commissione a proseguire con la stessa determinazione fino alla conclusione del mandato, per consolidare i risultati raggiunti e consegnare ai cittadini un Comune più efficiente, più ordinato e capace di guardare con fiducia al futuro.