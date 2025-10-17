I Carabinieri della Compagnia di Tropea hanno arrestato in flagranza di reato un 77enne di Zungri. L’uomo, titolare di porto d’armi per uso sportivo, è accusato di detenzione abusiva di armi e munizioni.

Il provvedimento è scaturito dagli esiti di un controllo di routine sulle armi detenute dall’uomo nella propria abitazione. Durante la verifica, i militari hanno rinvenuto 352 colpi a palla — in numero superiore a quello denunciato —, una canna di fucile rigata calibro 7,65 priva di segni identificativi e non denunciata, e una baionetta matricolata.

Una foto del bandito Salvatore Giuliano rinvenuta nell'abitazione del 77enne

La perquisizioni è stata successivamente estesa in terreno in uso all’uomo. Nel corso del controllo è stata rinvenuta una pistola con matricola abrasa e caricatore con otto colpi, un fucile di provenienza sospetta e quattro granate. Per una di queste è stato necessario l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Artificieri di Catanzaro, al fine di procedere in sicurezza.

La posizione dell’uomo è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia, diretta dal Procuratore della Repubblica Camillo Falvo. Proseguono le indagini per accertare la provenienza del materiale e le circostanze del suo possesso.