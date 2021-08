Vibo Marina, la rassegna “Ti porto un libro” ospita l’archeologa Maria D’Andrea

La banchina Fiume del porto di Vibo Marina, ha ospitato il quarto appuntamento della rassegna culturale “Ti Porto un libro”, organizzata dalla Pro Loco di Vibo Marina in collaborazione con il Sistema bibliotecario vibonese e con il Comune di Vibo Valentia, che l’ha inserita nel ciclo di manifestazioni di “Vibo Valentia capitale italiana del libro 2021”. L’ospite della serata è stata Maria D’Andrea, archeologa di grande esperienza, che dialogando con Antonio Montesanti ha presentato al pubblico un racconto archeologico di Vibo Marina attraverso i documenti d’archivio.

L’incontro ha riscosso una buona partecipazione di pubblico, attento e interessato all’argomento trattato. Al centro della serata vi erano infatti alcuni ritrovamenti archeologici rivenuti a Vibo Marina tra la fine dell’800 e l’inizio del ’900. Tra questi la celebre statuetta di Arianna addormentata (identificata popolarmente con Santa Venere) che si trova oggi in una aiuola sul lungomare di Vibo Marina ed è diventata ormai un simbolo identitario del luogo. Ma anche altri importanti reperti come il busto di una divinità non identificata, un prezioso busto femminile in basalto nero di età giulio-claudia e una copia dell’Artemide di Dresda. Si tratta di reperti che testimoniano la ricchezza che anche la frazione costiera doveva avere soprattutto in epoca romana e che ci tramandano un passato glorioso ancora tutto da scoprire e approfondire.

A dialogare con Maria D’Andrea è stato Antonio Montesanti, ceramista e storico locale che da tempo si occupa di questi argomenti. La sua vasta esperienza e la sua conoscenza hanno senz’altro arricchito la serata, che attraverso le domande dei presenti ha spaziato su molti temi di interesse per la comunità locale.Vibo Marina, la kermesse “Ti porto un libro” ospita l’archeologa Maria D’Andrea. Il presidente della Pro Loco, Enzo De Maria, si è detto molto soddisfatto dell’incontro, anche perché si è trattato di un’occasione per affrontare argomenti di cui la Pro Loco si occupa da sempre. In particolare alla fine della serata è stato molto apprezzato l’appello della dott.ssa D’Andrea a favore dell’apertura e della valorizzazione della Tonnara di Bivona, un bene identitario per il quale lo stesso Antonio Montesanti e la Pro Loco si battono incessantemente.

La quinta e ultima serata di “Ti Porto un libro” si svolgerà Giovedì 12 agosto e vedrà come ospite Silvio Greco, biologo marino vibonese di grande prestigio, consigliere del Ministero dell’Ambiente ed esperto di agroalimentare e di pesca. Docente universitario e ricercatore, Silvio Greco ha ricoperto numerosi incarichi accademici e istituzionali ed è uno dei massimi esperti sul tema dell’ambiente e dell’inquinamento. Durante l’incontro del prossimo giovedì dal titolo “La carta vocazionale dei mari calabresi. Problemi e prospettive”, verrà affrontato un argomento da sempre caro alla Pro Loco, cioè quello dell’inquinamento ambientale e della salvaguardia del territorio, in particolare marino.