“Vincere perdendo”, primo romanzo per il docente con la passione per la musica Ambrosi

Un pallone, un gruppo di ragazzini, il mare, i nuovi incontri, i primi amori e il cielo azzurro di Calabria. Sono questi gli ingredienti del romanzo “Vincere perdendo” di Marco Ambrosi. Il volume, Leonida edizioni, è stato pubblicato in questi ultimi giorni. Docente di italiano e storia, musicista e operatore culturale, Ambrosi, originario di Zambrone, è parte integrante della band Nuju, con la quale ha pubblicato cinque album e gira per l’Italia e per l’Europa. Per Aliberti Editore ha curato “L’altro allo specchio, antologia di racconti dedicata a studenti neo arrivati in Italia”. Mentre per Rubbettino Editore ha realizzato “Ad esempio a me piace. Un viaggio in Calabria e Musica contro le Mafie”. Entrambi i volumi contengono parole e musica di artisti che testimoniano la lotta alla mafia e il ricavato è stato interamente devoluto a Libera Terra. [Continua in basso]

Il romanzo “Vincere perdendo”

Il protagonista del romanzo si chiama Davide. La sua voce narrante di ragazzino ci racconta del biennio ’92-’93: gli anni degli attentati mafiosi ai giudici, del Trattato di Maastricht. Tutte le vicende fanno da sfondo alla storia personale di Davide e alla squadretta di calcio del paese nata per caso. La storia si focalizza sulle amicizie nate tra i banchi di scuola che restano per sempre, sottolinea l’importanza del collettivo, insegna che da un primo a un secondo tempo tutto può cambiare e, soprattutto, che si può vincere anche perdendo. «Questo romanzo nasce dalla consapevolezza che, alla base della formazione di una persona, ci sono gli incontri, le condivisioni e le passioni comuni. Attraverso la storia che ho raccontato – evidenzia Ambrosi- ho voluto porre l’accento su quanto gli insegnamenti degli uomini e le donne che incontriamo sulla nostra strada, influenzino le nostre vite».

Secondo il docente: «Costruiamo ogni giorno il nostro futuro e, benché i messaggi che riceviamo dall’esterno ci facciano credere che bisogna raggiungere il successo a tutti i costi per essere dei vincenti, si può anche essere dei meravigliosi perdenti. Vincere perdendo, nella mia testa, è il primo di una serie di romanzi. I personaggi di questo libro – anticipa- mi hanno suggerito altre storie che sto scrivendo». Il volume ha già ottenuto un primo riscontro positivo con la menzione speciale alla seconda edizione del “Premio Rocco Carbone”.