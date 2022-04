Vibo, tutto pronto per l’evento artistico “Coloro, lavoro, primo maggio”

Tutto pronto per il progetto “Coloro. Lavoro. Primo. Maggio” organizzato dall’associazione Vibers in collaborazione con gli assessorati al Turismo e alla Cultura del Comune di Vibo Valentia. [Continua in basso]



Si tratta – è detto in una nota stampa – di un happening artistico che consiste nel dipingere una tela di circa 2 metri insieme ai passanti e a tutti coloro che intenderanno intervenire. Grandi e piccini potranno venire a dipingere con noi dalle ore 17:00 di domenica 1 maggio su Corso Umberto I. L’opera sarà disegnata da Vibers sui temi del primo maggio, dipinta dalla comunità e poi esposta a cura dell’amministrazione comunale.