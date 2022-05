Accordo tra Ministero della Cultura e Calabria verde per ripulire i siti archeologici: due nel Vibonese

Attività utili per il decoro e la prevenzione incendi, ma anche per le campagne di scavo. Previsti interventi in tutte e cinque le provincie: ecco dove

Sono 52 i siti archeologici di maggiore pregio e valore sparsi in tutta la regione che nei prossimi giorni, dopo opportuna ricognizione, verranno ripuliti e sistemati a cura di Calabria Verde. Tra questi, anche il parco urbano Hipponion nel capoluogo e quello archeologico di Mileto. Il commissario dell’ente in house regionale Giuseppe Oliva, è scritto in una nota, ha infatti firmato il rinnovo della convenzione 2022 con il ministero dei Beni Attività Culturali e Turismo rappresentato dal segretario MiC Calabria (ministero della Cultura) Salvatore Patamia. [Continua in basso]

Nel dettaglio, secondo quanto previsto dal Piano attuativo vigente, Calabria Verde, prosegue la nota, «fornirà la manodopera idraulico-forestale nei vari progetti esecutivi di riferimento, ripulendo i siti archeologici dalle erbacce, rendendoli fruibili nella massima sicurezza e preservandoli da eventuali rischi di incendio. Dopo le attività comunque assicurate durante il biennio di restrizioni pandemiche, i mesi prossimi registreranno il ritorno alla piena capienza dei siti archeologici calabresi che dovranno presentarsi in perfetto stato agli occhi di turisti nazionali e stranieri, molti dei quali ancora neppure conoscono bellezza e valore dei reperti in questa regione. Si tratta di Parchi, Aree archeologiche e Luoghi di cultura risalenti alla Magna Graecia che si trovano in tutte le cinque province calabresi, spesso a ridosso delle zone balneari e montane più affollate».

Nel territorio di Catanzaro si tratta di: Scolacium a Roccelletta di Borgia, le Terme Romane ad Acconia di Curinga, parco ed Abbazia Terina a Lamezia Terme, Cassiodoro a Copanello di Stalettì, Area archeologica – chiesa bizantina e Castel S. Angelo di Tiriolo, Abbazia di Corazzo a Carlopoli e Grangia di Montauro. [Continua in basso]