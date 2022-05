Festival dei 5 colori a Tropea, ospiti il professore di Harvard Walter Willet e Piero Angela – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

di Tonino Raco



Festival dei cinque colori a Tropea dove a Palazzo Santa Chiara (seppur in collegamento Skype), hanno trovato spazio il nutrizionista statunitense e professore di Harvard Walter Willet e il giornalista italiano Piero Angela, sono stati insigniti di un premio per il loro impegno scientifico e culturale



Willett ha dichiarato di essere molto onorato di ricevere il premio Dieta Mediterranea: «Apprezzo molto questo premio. È molto importante per me perché questo premio viene da un paese come l’Italia che ha contribuito moltissimo nella mia ricerca sulla dieta e sulla salute. L’Italia è un paese che amo molto visitare perché è ricco di persone socievoli e amichevoli e anche di cibo molto buono».

Entrando poi nel merito della dieta mediterranea, il professore sottolinea che «dalle ricerche fatte in Italia e nei paesi del bacino mediterraneo 60 anni fa hanno scoperto che alcune diete di queste regioni contribuivano ad abbassare i livelli di malattie cardiache, aumentando la longevità e la salute», citando a riguardo le proprietà dell’olio d’oliva.