“La Restanza” di Vito Teti: dibattito alla Camera di Commercio di Catanzaro

L’iniziativa culturale, in collaborazione con l’associazione “Gutenberg Calabria” del capoluogo di regione, punta a dare vita a un incontro di approfondimento sul testo

Martedì 21 giugno, la Camera di commercio di Catanzaro, in collaborazione con l’associazione “Gutenberg Calabria”, darà vita ad un incontro di approfondimento e dibattito su “La Restanza”, di Vito Teti. Alla presenza dell’antropologo vibonese autore del libro, l’incontro sarà una “coda” della XIX edizione del Progetto Gutenberg che nelle scorse settimane ha animato il capoluogo di regione e rappresenta la seconda occasione di collaborazione tra l’associazione e l’Ente camerale dopo un’iniziativa analoga in cui era stato presentato il libro di Piero Bevilacqua, “La città delle ombre”.



Oltre a Teti, all’appuntamento prenderanno parte Daniele Rossi, commissario straordinario della Camera di commercio; Bruno Calvetta, segretario generale dell’Ente; Raffaella Gigliotti, responsabile della biblioteca camerale, a cui saranno anche affidate le letture del libro; Enzo Pettinato, associazione Gutenberg Calabria; Antonio Bagnato, insegnante di Storia e Filosofia. Modererà il dibattito Gianfranco Manfredi, giornalista e scrittore. L’appuntamento è quindi fissato per il prossimo 21 giugno, alle ore 17:30, nella Sala delle Conferenze della Camera di Commercio di Catanzaro.