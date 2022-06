Gli scatti del fotografo Francesco Sette in mostra alla biblioteca di Dasà

Le suggestioni del tramonto, distese di campi e alberi secolari. La Biblioteca “Salimbeni” di Dasà ospiterà fino al 28 giugno la mostra “Scorci e landescape”. Al centro gli scatti del fotografo locale Francesco Sette. L’esposizione è stata promossa dai ragazzi del servizio civile in sinergia con il Comune. Rientra nelle iniziative volte alla valorizzazione di artisti locali. La biblioteca ha infatti accolto nelle scorse settimane gli intagli sul legno del giovane artista locale Domenico Bruni, nonché una esposizione di ceramiche e oggettistica artigianale. [Continua in basso]

Sette è riuscito a trasformare la sua passione per la fotografia in professione. Grazie al suo stile da reportage viene inserito tra i più apprezzati professionisti nel comprensorio vibonese e non solo. Le sue opere infatti hanno la capacità di valorizzare il paesaggio rupestre ponendolo in una dimensione più elevata. Così la quotidianità diventa arte, le sue foto piccoli quadri di rara bellezza. La mostra è visitabile dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30.

