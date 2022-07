“Il popolo di mezzo”, a Vibo la presentazione del libro dello scrittore Gangemi

La libreria “Cuori d’inchiostro”, presente a Vibo Valentia lungo Corso Vittorio Emanuele III, darà spazio ad una nuova opera letteraria. A tal proposito, dalle ore 19:30 di giovedì 28 luglio, è stata messa in programma la presentazione del libro intitolato “Il popolo di mezzo”, scritto dall’autore Mimmo Gangemi ed edito dalla casa editrice “Piemme Edizioni”. Dialogherà con l’autore lo scrittore Michele Andronico. A fine presentazione sarà allestito anche un rinfresco per tutti i presenti. Inoltre, tutti i lettori partecipanti, si potranno intrattenere con l’autore per il firma copie. [Continua in basso]

Il romanzo “Il popolo di mezzo”

«Negri», così sprezzavano quanti agli inizi del Novecento giungevano in America dall’Italia. Anche perché «tanto bianchi non apparivano», erano il popolo di mezzo, sradicato dalle origini per cercare lì un futuro migliore. Masi e la sua famiglia, partiti dalla Sicilia, impattano sullo sfruttamento e sull’esclusione, sul pregiudizio e sul razzismo, che culminano in un barbaro linciaggio. Per i figli, Tony e Luigi, con indole e talenti differenti, si aprono strade difficili, tra le ondate della prima emigrazione e le due guerre mondiali. In un’America che cambia ora sogno solamente a osservarla da lontano, ora prodiga delle opportunità che sa concedere la terra promessa. Insofferente, il primo tenta di conquistarsi uno spazio, finché arriva a odiare l’inganno del nuovo mondo, e lo scianca con le sue vendette. Dotato di talento musicale, il secondo percorre la novità delle orchestrine jazz, imboccando la via per il successo.

Dai campi di cotone ai cantieri per le ferrovie, dalla Little Palermo di New Orleans alla Little Italy nella dimensione metropolitana di New York, dalla Mano Nera agli albori di Cosa Nostra, dai bordelli di Storyville ai grandi ritrovi del jazz, dai diseredati seppelliti ad Hart Island alla strage di Wall Street, da un amore travagliato al campo di internamento per italiani resistenti. In questa narrazione epica e struggente, Mimmo Gangemi ci fa rivivere, con il coraggio dei grandi maestri, il senso d’estraneità e una nostalgia divorante, la speranza di piegare il destino e il sogno del ritorno, in una nazione che va rapidamente mutando pelle.