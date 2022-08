Emigrazione, povertà e ospitalità: Polia apre le porte al regista e scrittore Pileggi

Polia ha ospitato nei giorni scorsi Francesco Pileggi, artista poliedrico ed internazionale, per la presentazione del suo libro dal titolo “Quando mia madre indossò la maglietta di Franz Beckenbauer” (Rubbettino editore). Sono stati toccati numerosi temi, l’emigrazione calabrese, la forza delle donne rimaste, la questione infantile, con particolare accento sulla scuola e sull’importanza della diversità, l’empatia, la storia della nostra terra e le sue leggende. E ancora la povertà, l’ospitalità, il calore. Pileggi ha avuto il merito di scrivere di una generazione, e chi ascoltava non ha potuto fare altro che ritrovarsi in quelle parole. [Continua in basso]

L’iniziativa a Polia

L’iniziativa culturale si è tenuta nella suggestiva piazza di Poliolo, piazza Maria Santissima Immacolata, con panorama della splendida Trecroci illuminata. Sullo sfondo l’antica chiesa seicentesca, orgoglio di Polia e di tutti i suoi abitanti. La presentazione è stata introdotto da Alessia Buccinnà, consigliera comunale molto attiva nel mondo dell’associazionismo. In particolare, l’esponente dell’amministrazione locale, dopo i ringraziamenti rivolti a quanti hanno contribuito per la perfetta riuscita della serata (da Francesca De Nisi a Carmelina Ielapi), è entrata nel vivo del libro partendo da una delle pagine più emozionanti. In particolare, ha ricordato le frasi del volume dedicate alla nostalgia che prova chi appartiene al mare, nel momento in cui lo lascia.

Poi un passaggio dell’intervento ha riguardato l’autore. Francesco Pileggi è calabrese ma ha vissuto in Germania e in Etiopia dove ha condotto laboratori e realizzato documentari. Regista di teatro, attore, sceneggiatore, film-maker. Per la Buccinnà si tratta di un vero artista poiché dotato di una sensibilità straordinaria grazie alla quale arriva al cuore delle persone. Quindi la serata è entrata nel vivo con il dialogo tra l’autore del libro e Francesca de Nisi. Un appuntamento con la cultura che ha toccato il cuore di molti, anche del protagonista della serata.