Pizzo, tutto pronto per l’inaugurazione del Palazzo della Cultura

Domani 20 agosto, alle ore 18:30, sarà inaugurato il Palazzo della Cultura di Pizzo, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base di un progetto approvato circa dieci anni fa. I lavori sono stati realizzati da una ditta calabrese sotto la direzione dell’ingegnere Francesco Barbalace. All’inaugurazione saranno presenti l’amministrazione comunale, le autorità civili e militari, le associazioni locali, gli enti del territorio e la cittadinanza. La struttura presenta tre piani indipendenti, con una sala al piano terra, una al piano interrato ed un teatro all’aperto con capienza di circa 100 persone. Il rivestimento della facciata su via Roma è in pietra di Mistretta e tozzetti in pietra lavica. [Continua in basso]

L’immobile sarà utilizzato per convegni, mostre, conferenze, attività teatrali e diversi altri eventi in programma. La prima manifestazione ad essere ospitata all’intero della struttura sarà domenica 21 agosto alle 21.30 con lo spettacolo teatrale “Scirocco” presentato da Fughe organizzate, accademia e scuola di teatro del Sistema bibliotecario vibonese. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Sergio Pititto, dal consigliere delegato alla Cultura Gioacchino Puglisi e dall’assessore agli eventi Gennaro Muratore, che si dicono entusiasti per l’apertura di questo nuovo polo culturale, con l’augurio che questa struttura possa essere «punto di riferimento per l’intera provincia e soprattutto da volano per la crescita socio culturale della nostra meravigliosa città».

