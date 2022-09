“Il pensiero meridiano” tra le librerie di qualità: «Ecco come ho realizzato il mio sogno a Tropea»

È l’unica libreria nel Vibonese a figurare nell’albo istituito dal Ministero della cultura. La libraia Condò racconta le origini della attività, gli studi fuori regione, il ritorno in Calabria e un progetto culturale in continua evoluzione: «Qui c'è una comunità che pensa, legge e vive»

Sorge nel cuore di Tropea, racconta la forza della sua gente, la bellezza di un territorio, l’amore per le proprie radici. È un luogo dove “catturare” storie che portano lontano, perdersi in mondi fantastici, farsi trascinare in “gialli” ricchi di suspense. “Il pensiero meridiano” è una libreria indipendente nel centro storico della città. È parte integrante delle viuzze che si snodano nella Perla del Tirreno e negli ultimi anni ha conquistato il cuore di lettori vicini e lontani. Merito della libraia, Chiara Condò. Giovane, dinamica ma soprattutto preparata. L’amore per i libri non si improvvisa. E “Il pensiero meridiano” ne è la conferma. È infatti l’unica libreria del Vibonese a figurare nell’albo delle Librerie di qualità, istituito dal Ministero della Cultura. [Continua in basso]

Librerie di qualità, il riconoscimento

L’inserimento nell’Albo premia il lavoro svolto da Chiara: «Figurare in questa prima edizione è stato un riconoscimento enorme non solo per me ma soprattutto per i lettori che sostengono la libreria. Fin dall’inizio abbiamo cercato di portare i libri fuori dalla libreria, sono andata a pescare i lettori ad uno a uno e il rapporto di fiducia è cresciuto nel tempo». Tra i vari «requisiti richiesti dal Ministero, non solo la collaborazione con le scuole e le biblioteche ma anche l’organizzazione dei gruppi di lettura che sono l’anima, il nucleo stesso del lavoro della libreria». Muovere i primi passi, in un contesto territoriale poco incline alla lettura, è stato un azzardo: «Sono felice che il lavoro degli ultimi 8 anni sia stato apprezzato e che oggi Tropea venga riconosciuta e magari collegata anche alla libreria. È il principale punto di riferimento dei lettori e sono contenta che anche qui si sentano a casa a prescindere da dove vengano e quanto lunghi siano stati i loro viaggi. Tropea-libri è un binomio che magari qualche anno fa poteva sembrare inedito, adesso invece è completamente assestato».

Chiara Condò

I gruppi di lettura

Un ruolo di rilievo per la vita della struttura viene rappresentato dai gruppi di lettura: «In questo contesto, l’atto privato della lettura diventa di gruppo, di comunione e comunità. Gli incontri servono a ricordare a Tropea che c’è una comunità che pensa, legge e vive. Serve a dare stabilità nei momenti di squilibrio che vive la città. Funzionano in maniera molto semplice – spiega Chiara- Dopo aver scelto un tema e quindi un libro, i volumi vengono acquistati in libreria (vengono anche spediti). Ai partecipanti viene dato un mese di tempo per leggere e poi si fissa un evento per poter discutere del libro». La pandemia ha cambiato le modalità di partecipazione: «Il momento è diventato digitale e gli incontri avvengono sulla piattaforma zoom. Abbiamo la possibilità di interfacciarci con molte più persone e anche invitare ospiti come ad esempio scrittori, traduttori, editor, rappresentanti di case editrici. È stato un percorso incredibile che ha raggruppato un totale di quasi 150 utenti, garantendo un ritmo di incontri molto serrato. In più, grazie alle iniziative on-line è stato possibile bypassare il problema logistico. Vivendo e lavorando a Tropea è un aspetto di non poco conto».