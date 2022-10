Dai fossili alle bocche dell’inferno: a Cessaniti si lavora per realizzare il sentiero di San Basilio

Il percorso è stato messo nero su bianco dall’associazione locale Panta rei. Si cerca di promuoverlo per trasformare il progetto in realtà. Tra i punti d’interesse anche palazzo Cefalà e l’antica grotta di San Leoluca

Un percorso tra fossili, natura ed enogastronomia. Un itinerario per consentire ai visitatori di conoscere il sito paleontologico di Cessaniti, la storia del piccolo centro, i punti di interesse e i prodotti simbolo del territorio. Il progetto è messo nero su bianco dall’associazione “Panta rei” (in collaborazione con Istituto comprensivo Cessaniti, Calabria trekking, Adriana Maria Mazzitelli, Giusi Valeriano, Luigi Cotroneo e Gaetano Mazzarella) che spera di rilanciarlo oltre i confini locali grazie ad una concreta sinergia tra istituzioni ed enti culturali. Un primo passaggio consiste nel far conoscere il percorso, denominato “Il sentiero di San Basilio”, promuoverlo, raccogliere forme di collaborazione in grado di trasformare il progetto in realtà. Ma soprattutto suscitate viva curiosità e un moto di orgoglio nella comunità. La creazione di un itinerario turistico potrebbe avere ricadute significative sul territorio, quanto a livello economico quanto sociale. Potrebbe essere inserito in un circuito turistico capace di mettere in collegamento diverse aree del Vibonese, dalle grotte di Zungri a Briatico. A giudizio del sodalizio, per mettere in sicurezza il percorso e garantirne la fruibilità non sono necessarie cifre insormontabili. Piuttosto vi deve essere la volontà a immettere nel mercato una proposta turistica seria e appetibile. Le basi ci sono tutte. [Continua in basso]

Un frame del progetto presentato dall’associazione Panta rei

Il sito paleontologico di Cessaniti

Il sito paleontologico attrae Università, studiosi e ricercatori da ogni angolo d’Italia. Così come le scuole, sempre più proiettate verso metodi di apprendimento sul campo, non solo nelle aule.

L’area riveste una grande importanza poiché in grado di raccontare, a partire da 7 milioni di anni fa, l’evoluzione dei primitivi abitanti del mare e della terra nonché i cambiamenti geografici che hanno interessato le nostre terre. Come riportato nello studio “The paleontological site of Cessaniti”, tra i vertebrati marini rinvenuti si trovano sirenidi, tartarughe, pesci marini tropicali, razze e denti di squalo. Tra i mammiferi terresti, invece, proboscidati, rinoceronti, bovidi e giraffidi. Molti reperti sono custoditi nel Museo paleontologico di Parghelia che richiama centinaia di visitatori, tra cui moltissimi studenti. Eppure, finora, troppo poco si è spinto per tutelare quanto custodito nel comprensorio cessanitese. Ma quali sono i punti forte del percorso? Li ha illustrati in una relazione ad hoc proprio la “Panta rei”.