Tropea, sabato si concludono i seminari di Athropos

Slitta a sabato 18 marzo l’ultimo degli otto incontri annuali dell’associazione socioculturale Anthropos di Tropea, dal titolo “La pace promossa da letterati e filosofi calabresi”, che avrà come ospite la professoressa Caterina Ferro, docente di discipline umanistiche al liceo “Vito Capialbi” di Vibo Valentia. «Il tema di sabato è di estrema attualità – ha fatto sapere il presidente di Anthropos Tropea Ottavio Scrugli – e va a chiudere un ciclo di appuntamenti, per questo 28esimo anno di attività intitolato “La Calabria e la promozione della pace”, in cui abbiamo esaminato tutti gli aspetti della questione per offrire ai nostri giovani soprattutto la possibilità di approfondire le proprie conoscenze sulle più importanti figure calabresi che lungo il corso della Storia si sono impegnati fattivamente sul tema. Questo per sensibilizzarli ad intraprendere sempre sentieri di pace nelle scelte per la loro vita. E sarebbe bello se proprio dalla nostra Calabria si potessero magari in un futuro prossimo aprire dei percorsi formativi proprio su questo tema, indirizzati alle future generazioni chiamate a decidere e a governare». [Continua in basso]

Nei seminari di formazione (ospitati presso la sede della Casa della carità di via Abate Sergio a Tropea) sono quindi stati portati all’attenzione degli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore di Tropea, coinvolti nel progetto assieme agli “Amici fondazione Don Mottola”, tutte le figure e le realtà calabresi che si sono impegnate sul sentiero della pace: la chiesa, la politica, intellettuali, diplomatici e anche donne di spessore come nell’incontro “Le calabresi taciute”. «Quest’impronta calabrese – ha fatto sapere Scrugli – ha reso più avvincente per i ragazzi il percorso affrontato tra ad esempio Cassiodoro, Alvaro, Boscarelli di Bisignano, Francesco Paolo Fulci di Tropea, Leonardo Vitetti di Filandari e moltissimi altri. Anthropos vuole seminare la nascita di una vera e propria scuola per la pace nel mondo e questo anno ciale lo possiamo considerare una pietra miliare della nostra attività». Al termine di questo percorso, ogni ragazzo del triennio di tutti gli indirizzi di scuola superiore presenterà il proprio elaborato personale incentrato sul tema o sulla figura che maggiormente lo ha interessato.

LEGGI ANCHE: Tropea, il capo della Squadra mobile di Vibo e Libera, incontrano gli studenti del Galluppi

Anche una scuola di Tropea nel contest dell’Agenzia spaziale italiana ed europea