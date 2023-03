A Vibo arriva “Maledetta primavera indie”, rassegna festival con artisti da tutta Italia

A Vibo Valentia arriva Maledetta Primavera Indie, la nuova iniziativa di Vibers, Associazione di promozione sociale, che porterà il vibonese in un’atmosfera totalmente nuova con ben sette appuntamenti da aprile a luglio. Si parte il 6 aprile al Bar del Castello. Dopo l’esperienza del Bivona Beach Festival – che ha dato vita nel 2021 all’Associazione di promozione sociale Vibers – questo nuovo progetto vede protagonisti artisti del panorama indie italiano, provenienti da tutto il territorio nazionale ma anche regionale.

Partenza giovedì 6 aprile con Dile, nome d’arte di Francesco di Lello, cantautore abruzzese tra i più talentuosi della nuova scena italiana. Inizia il suo percorso discografico nel 2019 con dei risultati molto importanti: il singolo d’esordio, Perdersi, entra dopo pochi giorni nella playlist di Spotify Viral 50 e il suo secondo singolo, Rewind, conta oggi oltre due milioni di ascolti. A novembre 2020 è uscito Rewind, il suo disco di debutto, che ha raggiunto i 9 milioni di streaming. Nel 2022 torna con una nuova fase del suo progetto che fa esplodere i numeri degli ascolti con “Quando vedo te” e “Mondocane”, che totalizzano oltre 5 milioni di riproduzioni su Spotify. Da pochi giorni è uscito il suo nuovo singolo “Marciapiedi”, che precede l’uscita del nuovo album.

Maledetta Primavera Indie contribuirà a finanziare la nuova edizione del Bivona Beach Festival che ogni anno riempie le spiagge del vibonese con sana competizione e musica dal vivo, favorendo momenti di condivisione, di cultura, di responsabilità e di partecipazione, capi saldi dell’Associazione.

Un altro punto di unione tra i due progetti sarà il contest lanciato dall’Associazione che vede in palio l’atteso palco estivo. «Abbiamo intenzione di fare qualcosa in più rispetto a quello che avevamo immaginato all’inizio – esordisce Tocco, presidente dell’Associazione Vibers – oltre a portare a Vibo un evento nuovo e fresco, abbiamo deciso di dare spazio a 7 giovani artisti emergenti che stiamo selezionando in queste ore. In palio la possibilità di salire sul palco del Bivona Beach Festival dove vi assicuriamo che ci sarà davvero da divertirsi anche quest’anno. Le adesioni che stanno arrivando sono tante e non sarà semplice scegliere solo 7 autori emergenti. Abbiamo voglia che Maledetta Primavera Indie ed il Bivona Beach Festival riportino in provincia di Vibo Valentia un entusiasmo che manca ormai da troppi anni, almeno per la nostra generazione – conclude Tocco – per farlo abbiamo bisogno del supporto di tutti i vibonesi che hanno voglia di contribuire alla rinascita di una città che può davvero dire tanto, e lo dimostreremo. Il contest per giovani artisti è ancora aperto – conclude Tocco – ed è possibile candidarsi tramite le pagine social o al link www.vibers.org/maledetta». Al festival si potrà aderire partecipando ad una campagna di crowdfunding consultabile sul sito di Vibers.

