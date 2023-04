Soriano, il simbolo della Resurrezione tra le preziose opere sacre del Polo Museale

La Pace

Nei numerosi musei di arte sacra le immagini e le diverse opere d’arte si offrono alla contemplazione dopo secoli di devozione e ritualità liturgiche che le hanno contrassegnate. Così anche nella sezione del Museo della “Santa Casa” di San Domenico in Soriano Calabro, all’interno del Polo Museale del rinomato centro vibonese, sede di uno dei più grandi e sontuosi conventi dell’Ordine domenicano, le preziose opere raccolte, superstiti alle devastazioni sismiche e alle ingiurie del tempo, ci rinviano ai reiterati usi liturgici oltre che al raffinato gusto della committenza religiosa e laicale che si è spesa nel corso del tempo per esaltare la gloria di Dio attraverso opere di ogni sorta. “Così anche oggi, in tempo di Pasqua, – spiega lo storico dell’arte e presidente onorario del Polo Museale di Soriano Calabro, Mario Panarello – visitando questi luoghi della memoria artistica non possiamo che essere attratti fra le altre preziose suppellettili in argento, custodite in un apposito settore del sopra citato museo, di una modesta “Pace” in argento della prima metà dell’Ottocento, oggetto prezioso per la storia delle arti decorative del nostro territorio, poiché punzonata (siglata) dall’argentiere Giuseppe Sorbilli, un tempo attivo nella provincia vibonese. Il prezioso oggetto liturgico, raffigurante il Cristo Risorto, veniva offerto ai fedeli per il “rito del bacio” prima della comunione del giorno di Pasqua. Nel prezioso ma semplice manufatto, – ci fa sapere lo storico dell’arte – oggi quasi caduto in disuso, la ieraticità arcaica della figura di Cristo evoca molte statue processionali di sapore popolare, preannunciando la tradizionale “Affrontata” del giorno di Pasqua che a Soriano Calabro ha una tradizione antica, ma soprattutto rievoca la ritualità che contrassegnava la speciale comunione con Dio nel giorno della sua Resurrezione”.

