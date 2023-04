Polo Museale di Soriano: l’unico della provincia a essere accreditato al Sistema Museale Regionale

Mariangela Preta, direttrice del Polo Museale

Con decreto dirigenziale della regione Calabria è stato approvato l’accreditamento dei Musei non statali al Sistema Museale Regionale determinando il riconoscimento al Sistema Museale Nazionale e, tra gli undici Musei accreditati risulta per la provincia Vibonese solo il Polo Museale di Soriano Calabro. Un inserimento, quello della realtà museale presente nel borgo dell’entroterra Vibonese, che conferma la qualità dell’intenso lavoro profuso dalla direzione del Polo Museale di Soriano Calabro, unitamente all’ex Amministrazione comunale. “L’accreditamento – si evince dal decreto – non si caratterizza né come autorizzazione ad esercitare un servizio pubblico, né come certificazione di conformità alle procedure di erogazione di tale servizio. Accreditare un Museo significa accertare un determinato livello di qualità del servizio, indipendentemente dalle modalità con cui viene erogato. L’accreditamento non deve essere interpretato come un atto di selezione attraverso cui premiare alcune realtà ed escluderne altre, quanto piuttosto quale strumento per definire un percorso di crescita continua”. [Continua in basso]

Una delle sale espositive del Polo Museale di Soriano

E ancora: “L’accreditamento del Museo non statale al Sistema Museale Regionale determina il riconoscimento del Museo al Sistema Museale Nazionale e rappresenta un’opportunità in termini di: potenziamento della fruizione del patrimonio culturale nel suo complesso, soprattutto dei musei più piccoli e meno noti; garanzia della qualità dei servizi erogati, identificata in apposito marchio che esprime il possesso dei livelli uniformi di qualità (Luqv) per tutti i luoghi della cultura della rete; promozione del patrimonio culturale, anche attraverso campagne di comunicazione della Regione Calabria e valorizzazione dell’identità del Museo come istituto autonomo operante sul territorio; crescita della reputazione e maggiore visibilità presso gli amministratori locali e le comunità di riferimento; generazione di economie di scala, inclusa la prestazione condivisa di servizi e competenze professionali tra gli istituti che fanno parte del Sistema; attrazione di sponsorizzazioni e donazioni.

Un passo in avanti molto importante, dunque, per il Polo museale di Soriano Calabro che, come sappiamo, è stato aperto ufficialmente a dicembre 2020 per volere dell’ex sindaco Vincenzo Bartone il quale ha affidato la direzione all’archeologa vibonese Mariangela Preta e che in poco tempo lo ha fatto crescere attraverso numerosissime attività di promozione e valorizzazione, eventi, spettacoli, convegni culturali, visite guidate, laboratori didattici per le scuole, attività di Alternanza Scuola Lavoro e tirocini Universitari, diverse trasmissioni televisive, una su tutte Linea Verde su Rai 1, l’importante vetrina della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, un continuo lavoro di crescita in cui l’ex amministrazione comunale e la direttrice non si sono mai risparmiati al fine di promuovere la cultura e la bellezza del luogo.

La commissione della Regione e la direttrice Preta

Anche l’iter del riconoscimento è stato seguito personalmente dalla direttrice che lo ha avviato a Marzo 2021 attraverso l’invio e la compilazione di tutti i numerosi atti richiesti supportata prima dall’amministrazione comunale e poi dalla Commissione Straordinaria. Nel settembre 2022 la commissione della Regione ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dell’arte del Museo e la corrispondenza delle dichiarazioni ammettendo il Museo al riconoscimento. Per la direttrice questo riconoscimento è “il giusto merito che viene dato ad un luogo straordinario fatto di storia, arte, bellezza e paesaggio in cui i tanti sforzi fatti da tutti hanno portato ad un traguardo importante che garantisce una visibilità Nazionale e Internazionale al fine di attrarre nuovi flussi turistici che costituiscono un importante volano di sviluppo per l’intero territorio”.

