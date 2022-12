Polo Museale di Soriano: centinaia di alunni per i laboratori di archeologia

Grande successo per i Laboratori didattici e i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, al Polo Museale di Soriano Calabro.

Negli ultimi mesi, la direzione del Museo ha avviato una serie di progetti in collaborazione con molti istituti scolastici, con l’obiettivo di avvicinare e coinvolgere i giovani nella conoscenza del patrimonio storico, archeologico e culturale del territorio. Sono, infatti, stati avviati e svolti una serie di laboratori didattici destinati agli alunni delle scuole elementari del Vibonese e non solo, con un boom di partecipazioni e richieste che verranno accolte nelle prossime settimane, oltremodo impensabili. [Continua in basso]



Oltre 600 bambini, dalla scuola dell’infanzia alla quinta classe elementare, nell’arco di poco più di un mese, hanno partecipato con grande entusiasmo alla proposta didattica pensata appositamente per le loro esigenze: una serie di visite guidate al Museo, seguite da laboratori manuali di archeologia sperimentale a tema. Prendendo spunto dai reperti

osservati e dai materiali con i quali erano stati realizzati in passato, i piccoli partecipanti si sono cimentati nella riproduzione di mosaici, vasetti in ceramica con la tecnica del colombino e pitture romane.

Tutte le attività sono state pensate e organizzate in base alle diverse fasce di età dalla direttrice Mariangela Preta, che ha personalmente accompagnato i più piccoli in tutto il percorso insieme ai ragazzi del Servizio Civile della cooperativa Taxi Verde. “Il successo dei laboratori – ha spiegato la Preta – è stato evidente dal numero dei partecipanti e, soprattutto, dal grande interesse dimostrato dagli alunni durante i laboratori con domande, disegni e il desiderio di ritornare al Museo con le proprie famiglie: un luogo che hanno imparato a conoscere come custode della storia del proprio territorio e, allo stesso tempo, come posto familiare, vivo e accogliente”. [Continua in basso]