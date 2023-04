Al via a Vibo Valentia il Festival delle Scienze, domani l’inaugurazione – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

È tutto pronto per Futura, il Festival delle Scienze del Liceo Scientifico G. Berto in programma da domani martedì 18 a giovedì 20 aprile a Vibo Valentia. I ragazzi sono alle prese con gli ultimi preparativi e stanno vestendo la loro scuola col vestito delle grandi occasioni perché per tre giorni le sale del Liceo Berto saranno il centro del sapere e della divulgazione scientifica. Futura è il festival degli studenti non solo perché tutti gli appuntamenti sono stati pensati per loro e con loro, ma anche perché saranno loro in prima persona a

occuparsi di tutto. Chi si aggirasse per le sale ancora vuote ma già pronte per accogliere i visitatori troverebbe Giulia Cannizzaro, responsabile della logistica, che mette a punto coi suoi colleghi i luoghi degli gli spazi espositivi e le aule che ospiteranno i laboratori di Chimica, Fisica, Biologia e Robotica che saranno attivi durante tutto il festival.

Intanto il responsabile della sicurezza Samuele Barba segna sulla piantina i punti che verranno presidiati e Marinella Martino e Martina Palumbo, che gestiranno l’accoglienza, pianificano i flussi dei gruppi di visitatori. Sono fasi cruciali dell’organizzazione di un festival e perché le cose funzionino nulla può essere lasciato al caso. La centralità dei ragazzi nel progetto è stata sottolineata dalla dirigente scolastica Licia Bevilacqua e dal rappresentante di Istituto Francesco Ficchì che ha parlato di Futura come di “una grande enciclopedia a cui tutti possano accedere e contribuire”. E non è casuale l’immagine scelta per rappresentare la manifestazione. L’hanno realizzata Chiara Condello e Martina Napoli immaginando una donna vitruviana meccanica su uno sfondo digitale e con una grafica che richiama i game boy degli anni ’80: Il passato più remoto che si incrocia col futuro più impensabile per dare vita a un essere immaginario simbolo di futuro e fertilità. Ma Futura significa anche credere che “adattare la scuola alla modernità sia la chiave per un miglioramento sostenibile dell’esistenza umana” secondo le parole di Francesco Vacirca, responsabile dei relatori che dialogheranno con gli ospiti. Sono parole impegnative e sapere che a pronunciarle è stato un ragazzo di meno di 18 anni fa pensare al futuro con rinnovato ottimismo. La prima giornata si svolgerà tra la Sala consiliare del palazzo della Provincia e le sale del Liceo Berto.