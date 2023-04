Il Comune di Vibo annuncia un variegato programma per l’appuntamento “Maggio dei libri”

“La letteratura si appresta a tornare protagonista, ancora una volta, della vita culturale di Vibo Valentia”. E’ quanto fa sapere l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Limardo che sta infatti programmando “numerose iniziative che si svolgeranno durante tutto il mese di maggio, rientranti appunto nel “Maggio dei libri”, iniziativa nazionale istituita nel 2011 dal Cepell (Centro per il libro e la lettura) e che quest’anno prende inizio il 23 aprile, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Anche Vibo Valentia, sulla scia del titolo di Capitale italiana del libro 2021, – prosegue l’ente locale – ha organizzato diversi eventi e manifestazioni in occasione della Giornata mondiale, che però – per garantire la più ampia partecipazione della cittadinanza – verranno realizzati agli inizi di maggio, superando così il ponte del 25 aprile e il meteo incerto. La giunta comunale – spiega il sindaco Maria Limardo – ha già deliberato di dare mandato al dirigente affinché si predisponga un ricco e variegato programma di iniziative che possano avvicinare quanto più possibile i cittadini alla lettura, nel solco di quello che per questa amministrazione è diventato ormai un momento qualificante e imprescindibile per la vita sociale della città”. [Continua in basso]

Nel progetto organico di manifestazioni saranno interessati diversi settori. “Per tale motivo sono al lavoro non soltanto l’assessorato alla Cultura, con l’assessore Antonella Tripodi, ma anche le Politiche sociali e le Attività produttive, con gli assessori Rosa Chiaravalloti e Carmen Corrado. Nell’organizzazione degli eventi, il cui programma renderemo noto a breve – afferma ancora il primo cittadino – ci avvarremo delle tante eccellenze del nostro territorio, in primis i professionisti della cultura, le librerie, le biblioteche, le scuole, le associazioni di settore, ma anche tutto ciò che ruota attorno, con la musica che sarà co-protagonista grazie alla nostra Orchestra Sinfonica della Calabria che qui ha sede, per fare in modo che Vibo Valentia si confermi ancora una volta per ciò che ormai è nei fatti: un punto di riferimento culturale nel panorama regionale e non solo”.

