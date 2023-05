Tutto pronto per la XIV edizione del “Concorso musicale città di Filadelfia”

Entra nel vivo l’organizzazione del Festival “Concorso Internazionale Premio Speciale Paolo Serrao Città di Filadelfia”. Lo rende noto il Direttore Artistico Tommaso Conidi. La manifestazione divenuta itinerante è giunta alla sua 14esima edizione e si svolgerà a Tropea per il secondo anno consecutivo, ideata dall’associazione Musicale Melody che la organizza dal 2009, vedrà protagonisti centinaia di giovani musicisti che si alterneranno lungo il mese di maggio nella sala dell’Auditorium di Palazzo Santa Chiara in una serie di audizioni e concerti. Si darà inizio alla kermesse con la sezione dedicata al concorso di Marimba e Percussioni 5 /7 maggio, per passare al concorso per le sezioni pianoforte, archi, fisarmonica, chitarra, arpa, fiati 11/14 maggio, Scuole Medie, Licei Musicali e Scuole musica private 17/18 maggio con 18 scuole e 12 orchestre partecipanti, per chiudere con il Festival dedicato ai gruppi Corali che vedrà protagonisti 10 Cori nel centro storico di Tropea e alle Bande 26/28 maggio con un Workshop in direzione di Banda tenuto dal famoso compositore austriaco Otto Schwarz. Le giurie saranno composte da professionisti di chiara fama internazionale tra gli altri Dvsevolod Dvorkin (Russia), Roman Fedchuk (Ucraina) Martina Kamencay (Slovacchia) Paolo Cimmino, Claudio Santangelo, Luigi Morleo. Nel corso degli anni la kermesse che ha una valenza di promozione turistico culturale per la Calabria ha ospitato partecipanti da tutto il mondo. Il Filadelfia Festival è finanziato con risorse PSCV Piano di Sviluppo e Coesione 6/02/02 erogate ad esito dell’Avviso Attività Culturali 2022 dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura – con il Patrocinio del Comune di Filadelfia e della Provincia di Vibo Valentia, con il supporto del Comune di Tropea in collaborazione inoltre con Armonie Magna Grecia M. Emilio Aversano e OCC (Organizzazione Cori Calabria) M. Gianfranco Cambareri. Un ringraziamento per il sostegno al Consigliere regionale Francesco De Nisi.

