Tropea, al via l’assemblea plenaria nazionale di “Formazione Steam”

Da oggi, martedì 2 e fino al 4 maggio Tropea è al centro della tre giorni di incontri su discipline “Steam” e “Disabilità”, che si terrà presso l’auditorium dell’ex monastero di Santa Chiara. L‘Istituto d’istruzione superiore “Pasquale Galluppi” infatti è scuola polo nazionale, tra i 50 poli d’Italia selezionati per la formazione all’uso delle nuove tecnologie nella didattica, per il Piano nazionale scuola digitale (Pnsd) e Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’assemblea plenaria nazionale chiuderà così la “Formazione Steam – Scuola Futura”, la piattaforma per la formazione del personale scolastico (docenti, personale Ata, Dsga, Ds) nell’ambito delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) “Missione Istruzione”. [Continua in basso]

Il sottosegretario al Ministero dell’istruzione e del merito Paola Frassinetti

Il seminario residenziale “Formare al futuro con le Steam” è iniziato oggi presso l’auditorium del Santa Chiara con gli interventi di apertura a cura del dirigente scolastico del “Galluppi” Nicolantonio Cutuli, del sindaco di Tropea Giovanni Macrì, la dirigente centrale dell’Ufficio scolastico regionale Calabria Antonella Iunti, Alessandro Musumenci della presidenza del Consiglio dei ministri e Gianna Barbieri, direttore generale per i Fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del ministero dell’istruzione e del merito. Giorno 3 spazio a tutti i workshop in calendario, riservati a dirigenti scolastici e docenti, con ospite a conclusione dei lavori il sottosegretario al Ministero dell’istruzione e del merito Paola Frassinetti. Giorno 4 maggio poi, a partire dalle ore 9 sempre presso l’auditorium Santa Chiara, focus sulle iniziative progettuali sul potenziamento degli sportelli per l’autismo con “Potenziamento dell’offerta dei servii d’istruzione per la riduzione di divari attraverso la corresponsabilità territoriale”. Per la presentazione dello sportello seguiranno i panel: “Docenti referenti per l’inclusione”, un servizio alle scuole in corresponsabilità diffusa con gli stakeholders pubblici e privati del territorio; “La voce del territorio”, interventi delle diverse associazzioni ed enti che operano nel campo dei disturbi dello spettro autistico; “Workshop a cura dello staff del Ministero dell’istruzione e del merito”, elaborazione di un atto d’intenti da sottoscrivere tra parti pubbliche e parti associative presenti. Dopo la restituzione dei lavori e la sottoscrizione del protocollo di intenti, interverranno a conclusione il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Calabria Antonella Iunti, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e dil sottosegretario al Ministero dell’istruzione e del merito Paola Frassinetti.

