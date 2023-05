Tropea, al liceo scientifico i fisici Schioppa e La Rana per parlare dei ragazzi di via Panisperna

Per il ciclo “Colloqui in rete”, la rassegna nata nel 2020 su iniziativa di ricercatori universitari e dell’Istituto nazionale di fisica nucleare con lo scopo di offrire seminari divulgativi scientifici simili al periodo pre-pandemico, venerdì 19 maggio nell’aula magna del liceo scientifico di Tropea si terrà il workshop “I ragazzi di via Panisperna: storie divergenti al cuore della materia”. «È un ciclo di quattro seminari, ciascuno per ogni provincia, e per quanto riguarda Vibo ci siamo noi. Il seminario che si terrà a Tropea dalle ore 11,30 alle 13 – ci ha fatto sapere il docente Giuseppe Fiamingo -, è organizzato dal nostro liceo scientifico in collaborazione con l’Università della Calabria. Sebbene l’iniziativa sia nata in pandemia, lo slogan “In rete” rimane poiché si sfrutta la divulgazione streaming per tutte le università italiane, ma i seminari oramai vengono svolti in presenza. Dunque saranno nostri ospiti il professore Marco Schioppa, docente di Fisica presso l’Unical e fisico del Cern di Ginevra, e la professoressa Adele La Rana dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, docente presso l’Università di Macerata e collaboratrice di Edoardo Amaldi». [Continua in basso]

Il docente Giuseppe Fiamingo

«Sarà lei, per l’appunto – ha sottolineato Fiamingo -, a disquisire sui ragazzi di via Panisperna, le scoperte scientifiche di Enrico Fermi, la ricerca delle leggi fondamentali della natura e la fisica delle particelle». La fisica Adele La Rana, ha un dottorato di ricerca nel campo delle onde gravitazionali (progetto Lisa) e un master in Comunicazione della scienza. È ricercatrice in Storia e didattica della fisica all’Università di Macerata, ha lavorato presso Cern di Ginevra, l’Università La Sapienza di Roma, il Centro Enrico Fermi, l’Università della California Riverside e l’Università di Verona. È membro del Consiglio direttivo della Società italiana degli storici della fisica e dell’astronomia e sta scrivendo una biografia scientifica di Edoardo Amaldi con il Premio Nobel Barry Barish. Con Giovanni Battimelli e Michelangelo De Maria è curatrice della nuova edizione ampliata del libro “Da via Panisperna all’America: I fisici italiani e la seconda guerra mondiale” (Editori Riuniti, 2022). Con Paolo Rossi ha vinto il premio Sif 2022 per la storia della fisica, per l’ideazione e la realizzazione dei volumi “I fisici italiani”, il primo dizionario biografico degli studiosi del nostro Paese che hanno contribuito al progresso e alla diffusione della fisica dal Rinascimento alla Seconda guerra mondiale.

