Tropea, proseguono anche stasera gli appuntamenti di “Teatro d’aMare”

Proseguono a Tropea gli appuntamenti della settima edizione di “Teatro d’aMare”. Questa sera, alle ore 20,00, andrà in scena “Mio padre non è ancora nato”, per la regia di Michelangelo Bellani di Foligno, con Caroline Baglioni. Alle ore 22,00, presso la location dell’Antico Sedile dei Nobili di Tropea, seguirà lo spettacolo “La Buona educazione” di Piccola compagnia Dammacco di Modena. Ideazione drammaturgia a cura di Mariano Dammacco, con Serena Balivo. Domani pomeriggio poi, si ritorna nuovamente presso il giardino del museo diocesano dove, alle ore 18,30, avverrà la presentazione del libro “Uno Strappo nella rete” degli autori Mariateresa Surianello e Renato Nicolini di Roma. Sempre il giardino del museo diocesano poi, alle ore 22,00, ospiterà il penultimo appuntamento della kermesse teatrale con “Dammi un attimo”. Drammaturgia e regia dell’opera, sono a cura dei calabresi del teatro “Rossosimona” di Rende Francesco Aiello e Mariasilvia Greco, con Elvira Scorza. In fine, presso la Cappella dei Nobili, alle ore 22,00 andrà in scena “Io muoio e tu mangi” di “Quotidiana.com” di Rimini, di e con Paola Vannoni e Roberto Scappin. Domani, presso il giardino del museo diocesano, si concluderanno anche le mostre collaterali all’evento “Teatro d’aMare” di Iside Callipo (scultura e pittura), Federica Armeni (disegni), Tommaso Donato (Fotografia), Giancarlo Colloca (Fotografia) e Tuttoteatro (visual art). In fine, terminerà il laboratorio teatrale itinerante per le strade cittadine “Mi ricogghiu”, a cura di Sebastiano Sicurezza e Ludovica Franzè.

