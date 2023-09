San Costantino Calabro, al via la rassegna teatrale con i volti noti di Zelig e Colorado

Marco Marzocca

Tutto pronto per la storica “Rassegna teatrale Sancostantinese”. La kermesse, giunta ormai alla sua XXXV edizione, prenderà il via lunedì 4 settembre alle ore 21 nella centrale piazza Dante e si protrarrà per tutto il corso della settimana. Nell’occasione a San Costantino Calabro giungeranno in numerosi, pronti ad assistere agli spettacoli inseriti nell’annuale calendario proposto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Derito. La rassegna, anche in questa edizione 2023, si prefigge di promuovere e valorizzare l’arte del teatro nelle sue molteplici sfaccettature, in un territorio che in questo settore vanta una lunga tradizione e una nutrita schiera di appassionati. «Siamo riusciti anche quest’anno – afferma il primo cittadino di San Costantino – ad organizzare un evento tra i più attesi della Calabria. Tanta la gente che aspetta questo periodo per assistere e partecipare alle varie serate. Quest’anno, tra l’altro, abbiamo puntato a fare un salto di qualità, portando due nomi illustri provenienti dalle note trasmissioni televisive “Zelig” e “Colorado”. Al riguardo ci tengo a ringraziare per la grande collaborazione e per il suo forte impegno il presidente del consiglio comunale, con delega allo spettacolo, Palmiro Scarcia. È lui che ha contattato e selezionato le varie compagnie teatrali e i due famosi comici televisivi. Lo voglio ringraziare per quanto fatto, spesso mettendo da parte la sua attività lavorativa. Con il teatro chiudiamo l’estate a San Costantino, dopo aver proposto un ricco calendario di eventi, da soli e in collaborazione con la Pro Loco e le altre associazioni e realtà territoriali». L’edizione 2023 della rassegna teatrale prenderà il via domani con la commedia “Mi ficiaru sindacu”, proposta dall’associazione “Oratorio San Leonardo” di Longobardi. Martedì 5 settembre, invece, ad esibirsi in piazza Dante sarà la compagnia teatrale “Deliese” di Delianova, interprete della commedia “Ju bella rrobba i me cuginu”. L’articolato programma della manifestazione prevede, ancora, il 6 settembre la commedia “Il barone filosofo”, a cura della compagnia teatrale “Noi di Adami” di Decollatura, il 7 lo spettacolo del cabarettista e showman siciliano di “Colorado”, Giancarlo Barbara, l’8 il musical “Avanzi di palcoscenico”, proposto dall’associazione “A regola d’arte” di Lamezia Terme, il 9 la commedia “L’onestà i me noru” dell’associazione “I baroncini” di Rizziconi. La XXXV edizione della “Rassegna teatrale Sancostantinese” si concluderà giorno 10 settembre con lo spettacolo del comico, attore e imitatore italiano Marco Marzocca, volto noto della trasmissione “Zelig”, e con la successiva cerimonia di premiazione.

